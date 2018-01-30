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Gülben Ergen suskunluğunu bozdu

Gülben Ergen'den Seren Serengil'e 'Aptal' göndermesinde bulundu.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 14:56..
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Gülben Ergen suskunluğunu bozdu

Şarkıcı Gülben Ergen üç ay önce yaptığı yorumlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. İddiaya göre, Seren Serengil tedbir kararına rağmen programında Gülben Ergen aleyhinde yorumlar yapmayı sürdürdü.

3 GÜN HAPİS YATACAK

Seren'e, Gülben'in şikayeti üzerine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktı. Dün Bakırköy Cezaevi'ne girmesi bekleniyordu. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi. Gülben Ergen, dün yaşananlardan sonra ilk kez paylaşımda bulundu.

"APTALLARLA TARTIŞMAK İSTEMİYORDUR"

Günlerdir bu konunun konuşulmasına rağmen hiçbir açıklama yapmayan Ergen, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından Einstein'ın, "Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur." sözünü, "Adam gerçekten haklı" notuyla paylaştı.

Gülben Ergen suskunluğunu bozdu

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