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Tropik fırtına yön değiştirdi

Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabahtan itibaren etkilemesi beklenilen fırtınanın hareket yönü değişti, Ege üzerinden şiddeti azalarak kuzeye ilerleyecek.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:39..
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Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

FIRTINA ŞİDDETİNİ AZALTARAK KUZEYE YÖNELECEK

Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değiştiğini ifade eden Coşkun, "Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tropik fırtına yön değiştirdi

EGE'DEKİ KIYI İLLERİNE UYARI

"Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi'nde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."

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