taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,7018
EURO
3,9394
ALTIN
152,60
PETR
55,4200

35 bin kişinin kredi kartıyla 75 milyon lira çaldılar

Antalya merkezli üç ildeki operasyonda, başkalarına ait kredi kartlarının bilgileriyle fatura ödemesi yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

18.04.2017 - 03:28
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.

Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

35 BİN KİŞİNİN KART BİLGİLERİNİ TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. Bunların incelenmesi sonucu şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi.

Dolandırıcılık zanlılarının iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı.

Polis, bu tutarın ne kadarlık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

79
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

22
Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Mersin'de Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

10
Adana'da tartışma sırasında bir genç silahla vuruldu

Adana'da tartışma sırasında bir genç silahla vuruldu

9
Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

5
Netflix'in net kar ve geliri arttı

Netflix'in net kar ve geliri arttı

2
Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

Bursa'da dereye düşen genç 2 saatte kurtarıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM