35 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

76 BİNDEN 35 BİNİ GİTTİ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 76 bin Suriyeli sığınmacıdan 35 bin 700'ü ülkesine gitti.

ÇOCUKLARIN EKSİK AŞILARI YAPILDI

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede oluşturulan çadırlarda Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocuklarına eksik aşıları yapıldı.





SICAKTAN ETKİLENENLERE SU DAĞITILDI

Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgilenirken, bazı sivil toplum kuruluşları da alanda su dağıtımı yaptı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslere bindirilerek ülkelerine uğurlandı.

"İNSAN KENDİ VATANINDAN VAZGEÇEMİYOR"

Suriyeli Muhammed el-Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın şiddetini artırması nedeniyle yaşadıkları Çobanbey bölgesinden 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Türkiye'de bulundukları süre içerisinde devletin kendilerini her daim koruyup kolladığını anlatan Muhammed, "İnsan kendi vatanından vazgeçemiyor, illaki bir hasretlik oluyor. Türkiye devleti bize böyle bir imkan sunduğu için sonsuz çok teşekkür ederiz, şu anda ülkemize gidip geride kalan akrabalarımızı görüp onlarla bayram yapacağız." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ İLK DEFA DEDELERİYLE BAYRAM YAPACAKLAR"

Salih Muhammed de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı imkanlar sayesinde 4,5 yıl sonra bayram için ülkesine gitmenin sevincini yaşadığına değinerek, "Çocuklarım dedelerini görseler bilmezler, götürüp eve bıraksak dedelerini tanımazlar. Çocuklarımız ilk defa dedeleriyle birlikte kendi ülkelerinde bayram etmeye gidiyorlar. Çok mutluyuz, bir insan kendi toprağında bayram ederse çok güzel." şeklinde konuştu.

Sinem Eyyüb de 4,5 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte kız kardeşinin gelin olduğunu, babası ve halasının ise hayatını kaybettiğini ancak hiç birisini göremediğini söyledi.

DÖNÜŞLER 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Eyyüb, yıllar sonra hasta annesini görebileceği ve yakınlarıyla bayramı geçireceği için çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların dönüşleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp, 6 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.







