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'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarılı olması halinde Suriye'de yuvalanmış 35 bin teröristin Türkiye'ye geçeceğini söyledi.

İHA | 16.03.2018 - 02:59..
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'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

Osmangazi Belediyesi tarafından Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Mete Yarar, Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

"BANA NE KADAR SÜRECEK DİYE SORMAYIN"

Bu operasyonun bir sürpriz olmadığını vurgulayan Yarar, “Bana bir tek Afrin operasyonu ile ilgili ‘ne kadar sürecek’ diye sormayın. Bu işin sonu mutlaka zaferdir. Burada başka bir şey olma ihtimali yok. Bana sadece zaman sormayın. Harekat yavaş gidiyor gibi gözükse de, arazinin vermiş olduğu zorluklar var. İlk girdiğimizin üçüncü gününde müthiş bir yağmur ve sis vardı. Bundan dolayı alanda ilerlemekte sıkıntı yaşadık” dedi.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

"BU KADAR PARA NEREDEN GELDİ, DÜŞÜNÜN"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dağlardaki bütün tünelleri alarak ilerlemek zorunda olduğunu anlatan Yarar, “Bunlar tepede, biz yukarı doğru çıkıyoruz. Bir devlet değil bunlar, bu kadar paranın nereden geldiği düşünmeye devam edin. 2 metrelik kalın bir beton, yüksekliği bir buçuk metre, tamamen kafes sistemi dediğimiz bir şekilde yapılmış. Böyle bir tünelin, 100 kilometre uzunluğundaki yerin maliyeti ne kadardır?” diye konuştu.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

"BU TÜNELLERDEN TÜRKİYE'YE GİRECEKLERDİ"

“Bu tüneller sadece Türkiye’ye karşı savunmak için mi yapılmıştır? Hayır. Türkiye’ye saldırmak için yapıldı” diyerek sözlerini sürdüren Yarar, şunları söyledi:

“Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı, o sırada silahlandırılmış 35 bine yakın terörist tünellerden Türkiye’ye sıçrayacaktı."

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'


"GÜNEYDOĞU'YU TERÖRİSTLERE BIRAKACAKLARDI"

"Darbecilerin hiçbiri bunlarla mücadele etmeyecekti. Gelinen noktada Hatay, Gaziantep, Kilis ve daha sonrası birçok yer haritamızda olmayacaktı. Hep soruyorlar ‘biz neden Afrin’deyiz’ diye. Asıl Afrin bize barikatlar döneminde geldi, Beşiktaş’ta 40 tane polisimizi şehit ederken geldi, Ankara’da Genelkurmay önündeki bomba patlatılırken geldi, ama hep geldi. Biz Afrin’e gitmedik. Afrin önce bize geldi” ifadelerini kullandı.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

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