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35 ilde FETÖ operasyonu: 380 işadamına gözaltı kararı

İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı. 380 işadamı hakkında gözaltı kararı var.

Ajanslar | 05.01.2017 - 15:18
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35 ilde FETÖ operasyonu: 380 işadamına gözaltı kararı

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