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35 kez intihara kalkıştı

Samsun’da Diş Hekimliği Fakültesi inşaatına çıkarak intihara teşebbüs eden kişinin 35. kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

DHA | 11.01.2017 - 19:21
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SAMSUN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dilendiği öğrenilen Mehmet H., Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 5. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

1250 LİRA BORÇ YÜZÜNDEN..

Samsun OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in ikna ettiği Mehmet H., ev sahibine bin 250 lira borcu olduğu için intihara kalkıştığını iddia etti.

35. DENEME

Mehmet H., ifadesi alınmak üzere Recep Tokur Polis Merkezine götürüldü. Şahsın yapılan araştırmada 35. kez intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

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