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35 muvazzaf hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 35’i muvazzaf birisi KHK ile ihraç edilmiş subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İHA | 15.03.2018 - 09:30..
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı kararı sonrası, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlattı.

35 muvazzaf hakkında gözaltı kararı

15 İLDE OPERASYON

Muğla merkezli ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum illeri yer alıyor. FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı hakkında açıklamanın Muğla Emniyet Müdürlüğünce ileriki saatlerde yapılacağı açıklandı.

ESKİ YARBAY TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası kapsamında KHK ile açığa alınan eski Yarbay Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davası kapsamında Dalaman Deniz Hava Meydan Komutan Yardımcısı Yarbay rütbesindeki Emin Keskin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına suikast timinde görevli askerlerin kullandığı helikopterin Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığından yakıt ikmali yapması olayına adı karışan Emin Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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