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3,5 yaşındaki Evrim 1 aydır bulunamıyor

Tokat'ta, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünden kaybolan minik Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA | 10.08.2018 - 12:26..
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Turhal'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti.

3,5 yaşındaki Evrim 1 aydır bulunamıyor

Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi.

Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim'i bulamadı. Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi.

3,5 yaşındaki Evrim 1 aydır bulunamıyor

30 GÜNDÜR HİÇBİR İZE RASTLANMADI

İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı; ancak Evrim, 30 gündür yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

3,5 yaşındaki Evrim 1 aydır bulunamıyor

ANNE VE BABA CEZAEVİNDE

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne konuldu.

Burhan Atış'ın, kayıp kızı için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm." dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı.

3,5 yaşındaki Evrim 1 aydır bulunamıyor

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor. Evrim'in tutuklu anne- babasının ifadelerinde de değişiklik olmadığı öğrenildi.

Aile fertleri ve yakınlarının telefonlarının incelemesinden de sonuç elde edilemedi.

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