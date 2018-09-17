Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ANTİKA TİTANİK

Murat Menteş’in en iyi romanı. Diğer romanlarının birkaç adım ötesinde, üç-beş basamak yükseğinde. Antika Titanik edebiyat ummanında, felsefe rotasında, kahkaha dalgalarını aşarak ilerliyor...

Antika Titanik

Murat Menteş

April Yay.

S.: 360

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WILLNOT KASABASI

Övgüye değer kariyeri boyunca James Sallis polisiye romanın en incelikli çizilmiş karakterlerinden birkaçını yarattı. Bu karakterlerin hepsi de insanlık hâlinin düşünceli gözlemcileridirler: siyahi özel dedektif Lew Griffin; emekli dedektif John Turner; Sürücü’deki adsız sürücü. Ve şimdi de Sallis’in en iyi karakterlerinin hanesine katılan Dr. Lamar Hale.



Willnot Kasabası

James Sallis

Çev.: Özde Çakmak

Ayrıntı Yay.

S.: 192

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PARİS'TEN ÇİÇEKLERLE

Bu hikâyenin sayfaları, 1940’lı yılların savaşla yıpranmış Paris’inde, gönül yaralarını ve travmaları ele alıyor. Günümüzde ise direnmeyi, affetmeyi ve sevmeyi becerebilen veya beceremeyen karakterleri.



Paris'ten Çiçeklerle

Sarah Jio

Çev.: Fatma Zeynep Öztürk

Pena Yay.

S.: 344

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YA BİZ YA HİÇ

Tıpatıp kelimelerin bilindik hikayelerde anlattığı aynılaşmış sevdaların uzağında, başka cümlelerle, sessiz ama çığlık çığlığa sevmiş yüreklere...

“Ya Biz Ya Hiç” diyebilecek kadar derinden sevebilenlere...

Ya Biz Ya Hiç

Muhammet Recep Arar

Hayykitap

S.: 128

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İYİ AİLE YOKTUR

İyi aile yoktur. Ya da paradoks şu ki iyi aile, "İyi aile yoktur" düsturuyla hareket edebilen ailedir.

İyi Aile Yoktur

Nihan Kaya

İthaki Yay.

S.: 300

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BİR KUTUP AYISININ ANILARI

Ödüllü yazar Yoko Tawada’dan buluşlarıyla benzersiz, yaratıcılığıyla ilham veren bir roman: Bir Kutup Ayısının Anıları. Tawada, düş ile gerçeği ustalıkla iç içe geçiren bu metinde üç kuşak kutup ayısının yaşamlarına bakarak ironiden nasibini fazlasıyla almış, alternatif bir Avrupa resmi çiziyor.

Bir Kutup Ayısının Anıları

Yoko Tawada

Çev.: Zehra Kurttekin

Siren Yay.

S.: 224

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YABANCI BİR BABA

Arjantinli yazar Eduardo Berti’nin otobiyografik öğeler de taşıyan romanı, yaklaşık yüz yıl arayla iki farklı zamanda ilerliyor. Göçmenlik, aile sırları, geçmişle hesaplaşma gibi kadim olduğu kadar günümüzde de yakıcılığını sürdüren meseleleri var. Karmaşık olay örgüsünde hiçbir ayrıntı tesadüfi veya rasgele değil.

Yabancı Bir Baba

Eduardo Berti

Çev.: Roza Hakmen

Metis Yay.

S.: 272

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AŞKTAN DA ÜSTÜN

Mustafa Kemal Paşa ile Halide Edip’in aşkı elinizdeki kitabın satırları arasında gizli...



Aşktan da Üstün

Tuna Serim

Destek Yay.

S.: 392

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SİZE PANDİSPANYA YAPTIM

Romanının başrolünde 15. yüzyılda İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefaradların günümüze dek taşıdıkları yemek kültürü var. Gizemli olaylar, yıllarca yaşatılmış bir aşk, eski defterler, mektuplar ve efsanelerle ilmik ilmik örülmüş bu roman bizi aynı zamanda bir ailenin tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Size Pandispanya Yaptım

Mario Levi

Everest Yay.

S.: 362

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Damla Karakuş

[email protected]

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