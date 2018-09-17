Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ANTİKA TİTANİK
Murat Menteş’in en iyi romanı. Diğer romanlarının birkaç adım ötesinde, üç-beş basamak yükseğinde. Antika Titanik edebiyat ummanında, felsefe rotasında, kahkaha dalgalarını aşarak ilerliyor...
Antika Titanik
Murat Menteş
April Yay.
S.: 360
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WILLNOT KASABASI
Övgüye değer kariyeri boyunca James Sallis polisiye romanın en incelikli çizilmiş karakterlerinden birkaçını yarattı. Bu karakterlerin hepsi de insanlık hâlinin düşünceli gözlemcileridirler: siyahi özel dedektif Lew Griffin; emekli dedektif John Turner; Sürücü’deki adsız sürücü. Ve şimdi de Sallis’in en iyi karakterlerinin hanesine katılan Dr. Lamar Hale.
Willnot Kasabası
James Sallis
Çev.: Özde Çakmak
Ayrıntı Yay.
S.: 192
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PARİS'TEN ÇİÇEKLERLE
Bu hikâyenin sayfaları, 1940’lı yılların savaşla yıpranmış Paris’inde, gönül yaralarını ve travmaları ele alıyor. Günümüzde ise direnmeyi, affetmeyi ve sevmeyi becerebilen veya beceremeyen karakterleri.
Paris'ten Çiçeklerle
Sarah Jio
Çev.: Fatma Zeynep Öztürk
Pena Yay.
S.: 344
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YA BİZ YA HİÇ
Tıpatıp kelimelerin bilindik hikayelerde anlattığı aynılaşmış sevdaların uzağında, başka cümlelerle, sessiz ama çığlık çığlığa sevmiş yüreklere...
“Ya Biz Ya Hiç” diyebilecek kadar derinden sevebilenlere...
Ya Biz Ya Hiç
Muhammet Recep Arar
Hayykitap
S.: 128
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İYİ AİLE YOKTUR
İyi aile yoktur. Ya da paradoks şu ki iyi aile, "İyi aile yoktur" düsturuyla hareket edebilen ailedir.
İyi Aile Yoktur
Nihan Kaya
İthaki Yay.
S.: 300
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BİR KUTUP AYISININ ANILARI
Ödüllü yazar Yoko Tawada’dan buluşlarıyla benzersiz, yaratıcılığıyla ilham veren bir roman: Bir Kutup Ayısının Anıları. Tawada, düş ile gerçeği ustalıkla iç içe geçiren bu metinde üç kuşak kutup ayısının yaşamlarına bakarak ironiden nasibini fazlasıyla almış, alternatif bir Avrupa resmi çiziyor.
Bir Kutup Ayısının Anıları
Yoko Tawada
Çev.: Zehra Kurttekin
Siren Yay.
S.: 224
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YABANCI BİR BABA
Arjantinli yazar Eduardo Berti’nin otobiyografik öğeler de taşıyan romanı, yaklaşık yüz yıl arayla iki farklı zamanda ilerliyor. Göçmenlik, aile sırları, geçmişle hesaplaşma gibi kadim olduğu kadar günümüzde de yakıcılığını sürdüren meseleleri var. Karmaşık olay örgüsünde hiçbir ayrıntı tesadüfi veya rasgele değil.
Yabancı Bir Baba
Eduardo Berti
Çev.: Roza Hakmen
Metis Yay.
S.: 272
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AŞKTAN DA ÜSTÜN
Mustafa Kemal Paşa ile Halide Edip’in aşkı elinizdeki kitabın satırları arasında gizli...
Aşktan da Üstün
Tuna Serim
Destek Yay.
S.: 392
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SİZE PANDİSPANYA YAPTIM
Romanının başrolünde 15. yüzyılda İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefaradların günümüze dek taşıdıkları yemek kültürü var. Gizemli olaylar, yıllarca yaşatılmış bir aşk, eski defterler, mektuplar ve efsanelerle ilmik ilmik örülmüş bu roman bizi aynı zamanda bir ailenin tarihinde yolculuğa çıkarıyor.
Size Pandispanya Yaptım
Mario Levi
Everest Yay.
S.: 362
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Damla Karakuş
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