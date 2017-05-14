35 yıl önce şehit edilen başkonsolos Arıkan katiline red

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 35 yıl önce şehit eden terörist Hampig Sasunyan'in şartlı tahliye talebi California Valisi Edmund Jerry Brown tarafından reddedildi.

Kararda Türkiye'nin ABD'deki misyonları ve Türk Amerikan toplumunun yoğun mektup kampanyaları etkili oldu.

AA muhabirine konuşan, davanın avukatlarından ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinç, California eyalet yönetimine konuyla ilgili 2 binden fazla mektubun gönderildiğini anlattı.

ABD Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının da Sasunyan’ın talebinin reddine destek verdiğini ifade eden Evinç “Dünyada Amerikalı elçileri öldürüp hapis yatan çok sayıda insan var, eğer biz bu adamı serbest bırakırsak diplomatik anlamda mütekabiliyet ilkesine göre sorun yaşayabiliriz, başkaları da bizim diplomatlarımızı öldürenleri bırakabilir diye düşünüyorlar. Ayrıca (Barack) Obama döneminde de aynı şekilde California Valisi'ne mektuplar gitmişti, bu adamı bırakmayın diye. Bunların hepsi etkili oldu.” dedi.

Evinç şunları kaydetti:

“Tahliye talebi geçen yıl aralık ayında onaylandı, mart ayında yargıçlar komisyonu onayladı. 13 Mayıs valinin kararı için son gündü, vali ret kararı verdi. 1982’den beri hapisteydi. 1984’te hüküm giymişti. California kanunlarına göre 25 yıldan sonra tahliye talebi istenebiliyor. O da her 3 yılda bir tahliye talebi istiyordu. Bu seferki talebi ilk kez kabul edilmişti, son karar verici olan vali reddetti.”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TASC, California Valisi Brown’a Şartlı Tahliye Yargıçlar Kurulunun kararını geri çevirdiği için teşekkür etti.

Ermeni Devrim Federasyonu terör örgütünün askeri kolu Ermeni Adalet Komandolarının (ESAK) FBI verilerinde ABD topraklarındaki en etkili Ortadoğu menşeli terör örgütü olduğu hatırlatılan açıklamada başta Türk ve Amerikan resmi makamları olmak üzere talebin reddinde etkili olan Türk Amerikan toplumuna teşekkür edildi.

Sasunyan, 28 Ocak 1982'de aracıyla kırmızı ışıkta beklerken Başkonsolos Kemal Arıkan'ı katletmişti. Kısa süre sonra yakalanan terörist ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ABD makamlarına terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesinin engellenmesi çağrısı yapılmış, "Zamanında yapılan yargılama, Sasunyan’ın planlı ve bilinçli şekilde hareket ederek, yalnızca Türk olması nedeniyle Başkonsolosumuz Arıkan’ı soğukkanlılıkla öldürdüğünü kesin olarak ortaya koymuştur. Sasunyan mahkumiyeti süresince, işlediği suçtan dolayı hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği gibi, onu bu terör suçuna sürükleyen çarpık ideolojiyi yüceltmeye devam etmiştir. Terörist Sasunyan’ın salıverilmesinin, başta şehit diplomatımızın ailesi olmak üzere, ülkemizin tüm fertlerini bir kez daha derinden yaralayacağı ve ayrıca infial doğuracağı aşikardır." ifadesi kullanılmıştı.

ARIKAN SUİKASTI

28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları üyesi Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikast sonucu şehit edilmiştir.

Yerel saatte 21:30'da meydana gelen saldırıda; Kemal Arıkan, evinden çıkıp konsolosluğa gitmekteyken kırmızı ışıkta durduğu sırada silahlı iki kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırganlardan biri şoför mahalline diğeri ise yan koltuğa ateş etti. Arıkan, saldırıda ağır yaralandı ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayeti ASALA üstlendi ve Associated Press'in Los angeles'taki bürosuyla kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan görüşmede cinayetin bu örgüt tarafından üstlenildiği belirtildi. Kemal Arıkan'ın öldürülmesinden sonra bir açıklama yapan Los Angeles poliş şefi Dan Cooke olayın Los Angeles'ın batı bölgesinde Türk konsolosluğuna 5 km uzaklıkla meydana geldiğini belirtmiştir. Olayda suçlular delil bırakmazken Kemal Arıkan'ın daha önce kimliği belirsiz kişilerce tehdit edilmesi nedeniyle ailesini Avusturya'ya göndermesinden dolayı saldırıda ailesinden biri zarar görmemiştir.