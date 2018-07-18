35 yıl sonra yeniden: Asimov’un Galaktik İmparatorluk Serisi

Bilimkurgu dendiğinde akla hemen üç isim gelir: Arthur C. Clarke, Robert Heinlein ve Isaac Asimov. Bu üç isim; bilimkurgunun “altın çağı” olarak adlandırılan dönemde, 1950’li yıllarda, roman ve öyküleriyle bu türe muazzam katkıda bulundular... Özellikle Asimov “üç robot yasasını” hayatımıza dâhil ettiği Robot Serisi ve aradan neredeyse 70 yıl geçmesine rağmen hâlâ gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu serilerinden biri olarak kabul edilen Vakıf romanlarıyla daima zirvede yer alanlardan…

2000’lerin başında, İthaki Yayınları Vakıf Serisi’ni okurlarıyla buluşturarak önemli bir işe imza atmıştı. Fakat çok uzun bir süredir telif sorunları nedeniyle Asimov’un pek çok eserinden mahrum kalan okurlar, bu döngüyü yine İthaki’nin geçen yıl Ben, Robot ve Vakıf’ı 20 yıla yakın bir zamanın ardından yeniden basma fırsatını bulmasıyla yakalamış oldular. Şimdiyse sıra üstadın Galaktik İmparatorluk üçlemesi ve bu serinin ilk kitabı olan Toz Gibi Yıldızlar’da...

(Isaac Asimov)

TOZ GİBİ YILDIZLAR

1950’li yılların başında, daha sonra en şöhretli serileri Vakıf ve Robot’a öncülük edecek Gelecek Tarihi öykülerini yazdıktan hemen sonra Asimov ilk romanlarını kaleme aldı. Artık hem okurlara hem de yayıncılık dünyasına kendini kabul ettirmiş büyük ustanın neredeyse tüm külliyatına egemen olan Galaktik İmparatorluk evreninin ilk uzun kurguları da böylece ortaya çıktı. Nükleer felaketin Dünya’yı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk Serisi insanlığın, galaktik medeniyet ve ilk Galaktik İmparatorluk’un doğuşuna uzanan yolculuğunun başlangıcı.

Tyrannlılar, Atbaşı Nebulası’ndaki elli gezegeni kontrolleri altına almışlardı. Gezegenlerin yöneticileri, Tyrann gezegenindeki efsanevi taş sarayında yaşayan Tyrann Hanı’na koşulsuz şekilde boyun eğmişlerdi. Dünya Üniversitesi’ndeki son gününde bir suikasttan son anda kurtulan, Widemos Kâhyası’nın oğlu Biron Farrill, kendisini hiç ummadığı bir durumda, Tyrannlılar’a karşı düzenlenen bir başkaldırının ortasında bulur. Biron, tutuklandığını öğrendiği babasının izini sürmek ve hayatta kalmak için Rhodia’ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Gezegenlerin kaderini belirleyecek düşmanlar, komplolar ve dostlar orada kendisini beklemektedir.

Toz Gibi Yıldızlar - Galaktik İmparatorluk Serisi 1

Isaac Asimov

Çev.: M. İhsan Tatari

İthaki Yay.

S.: 272

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Damla Karakuş

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