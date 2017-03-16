35 yıllık eşine satırla saldırdı

Bir dernekte şoför Halil Adil Gürses, sabah namazı sonrası eşi Necmiye Gürses ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİYLE TARTIŞTI, SATIRLA SALDIRDI

Tartışma sırasında öfkelenen Halil Adil Gürses mutfağa gidince Necmiye Gürses ise yatağında girip uyudu. Öfkeli eş, mutfaktan aldığı satırla eşi Necmiye Gürses'e vurmaya başladı.

EŞİNEN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Seslerle odaya giren çocuklarının kanlar içersinde bulduğu Necmiye Gürses, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Gürses, kadın, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının yaşam mücadelesi sürerken olaydan sonra polise teslim olan Halil Adil Gürses ise, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.