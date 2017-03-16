taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.263
USD
3,6488
EURO
3,9139
ALTIN
144,62
PETR
52,2000

35 yıllık eşine satırla saldırdı

Şanlıurfa'da 63 yaşındaki Halil Adil Gürses, 35 yıllık eşine uyurken satırla ağır yaraladı.

16.03.2017 - 16:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir dernekte şoför Halil Adil Gürses, sabah namazı sonrası eşi Necmiye Gürses ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİYLE TARTIŞTI, SATIRLA SALDIRDI

Tartışma sırasında öfkelenen Halil Adil Gürses mutfağa gidince Necmiye Gürses ise yatağında girip uyudu. Öfkeli eş, mutfaktan aldığı satırla eşi Necmiye Gürses'e vurmaya başladı.

35 yıllık eşine satırla saldırdı

EŞİNEN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Seslerle odaya giren çocuklarının kanlar içersinde bulduğu Necmiye Gürses, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Gürses, kadın, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

35 yıllık eşine satırla saldırdı

TUTUKLANDI

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan yaşlı kadının yaşam mücadelesi sürerken olaydan sonra polise teslim olan Halil Adil Gürses ise, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

134
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

210
Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

71
Geert Wilders'in seçim sonuçlarını öğrendiği an

Geert Wilders'in seçim sonuçlarını öğrendiği an

89
Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

90
Alman programında konu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan

Alman programında konu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan

276
Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM