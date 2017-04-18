taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.029
USD
3,6838
EURO
3,9392
ALTIN
152,29
PETR
55,0400

3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

Mısır'daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan'dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.

18.04.2017 - 17:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mısır'ın Antik Eserler Bakanı Halid El-Anani, El Uksur kentinin batısındaki Dra Abul Naga nekropolünde yapılan arkeolojik araştırmalarda, firavun dönemine ait altı mumya bulunduğunu açıkladı.

18.MISIR HANEDANI DÖNEMİNDEN KALMA

El-Anani, bulunan mumyalardan birinin büyük ihtimalle, antik şehirde sulh yargıcı olarak görev yapmış üst düzey bir yönetici olan Userhat'ın mumyası olduğunu ve 18. Mısır hanedanı döneminde kalma olduğunu söyledi.

3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

6 MUMYA, TABUT VE HEYKELLER DE BULUNDU

Mısır'da firavunların mezarlarının bulunduğu meşhur Krallar Vadisi yakınlarındaki arkeolojik çalışma yürüten Mustafa El Veziri, ölüler kentinde onlarca tarihi eserin yanı sıra, firavunlara ait 6 mumya, tabut ve heykeller bulunduğunu açıkladı. Eski Mısır hanedanlarında "sulh hakimi" unvanının nadir bir meslek olduğunu belirten El Veziri, bulunan mumyaların iyi durumda olduğunu ifade etti.

3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

El Veziri; "Mezar küçük olsa da, içerisinde çok sayıda renkli maske bulunuyor. Arkeolojik çalışmada, mezardaki mumyaların bilinmeyen bir hastalıktan öldükleri anlaşıldı," dedi. El Veziri ayrıca, 1050'den fazla tarihi heykel bulunduğunu, kazıların devam ettiğini belirtti.

3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

T şeklindeki mezar, açık avludan geçerek ulaşılan dikdörtgen şeklinde bir salon, bir koridor ve iç odadan oluşuyor. Mısır'ın 18. hanedanı, milattan önce 1550–1298 arasında hüküm sürmüştü. Bulunan tarihi eserlerin yaklaşık 3500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

197
BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

309
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

598
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

115
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

132
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

332
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM