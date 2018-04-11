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Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 07:07..
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Yiğit Bulut'un dolar yorumu

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları yorumladı.

Türkiye'nin emperyalizme karşı bir savaş verdiğini ifade eden Bulut, kur seviyesine bakılmaması gerektiğini söyledi.

"İNGİLİZ BESLEMELERİ GİBİ FAİZLERİ Mİ ARTIRALIM"

Faizlerin artırılması için büyük bir oyunun oynandığının altını çizen Yiğit Bulut, konuyla ilgili şunlar söyledi: "Birileri sadece ekrana bakıp; aa dolar 4,10 olmuş... Ne dedi Cumhurbaşkanımız... Bana kur seviyesiyle gelmeyin dedi. Ne yapalım? Küresel emperyalizme karşı savaş verdiğimiz noktada, İngiliz beslemelerin ezbere bildiği gibi faizleri mi artıralım.

Yiğit Bulut'un dolar yorumu VİDEO


"OYUN KURUYORLAR, EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞTAYIZ"

Çok açık söylüyorum. Piyasayı buna doğru itmeye çalışıyorlar. Bir oyun kuruyorlar. Yok kur 4,05-4,10 oldu... Arkadaş biz emperyalizme karşı savaş veriyoruz. Bu bir savaş. Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir savaş."

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

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Yiğit Bulut'un dolar yorumu

Yiğit Bulut'un dolar yorumu

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