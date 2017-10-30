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Deniz Baykal'ın sağlık durumu
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili hastanede açıklama yapıldı.
30.10.2017 - 17:49
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Baykal'ın yaşamsal bulguları iyi, anormallik yok
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