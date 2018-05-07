Yeni çıkan kitaplar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları incelemeniz için listeledik.
VATAN FİKRİ VE TERBİYESİ
Bu kitap, Balkan Savaşları esnasında Sâtı Bey tarafından Darülfünûn konferans salonunda 1913'de verilen beş konferans metninden meydana geliyor. Konferansten bir metin;
“Vatan, insan gibi bir beden ile bir ruhtan, bir maddiyat ile bir maneviyattan müteşekkildir. Vatanın bedeni; toprağı, dağları, ovaları, nehirleri, gölleri, denizleri, havası, suları, şehirleri, ormanlarıdır. Ruhu ise; üstünde yaşayan insanları birbirine bağlayan, onların genel görünüşlerini manevi bir aile, içtimai bir şahıs haline getiren müşterek hisler ve fikirler, hatıralar ve emeller, arzular ve endişelerdir.''
Yazar: Mustafa Satı Bey
Hazırlayan: Abdulkadir Akgül
Yayınevi : Büyüyenay Yayınları
S:28
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DÜNYANIN ÖYKÜSÜ
Bu kitap, Dünya’nın yalnızca Güneş ve kendi ekseni etrafında dönen bir kütle değil, oldukça karmaşık iç ve dış mekaniklere sahip olan hassas bir dengeler bütünü olduğunun altını çiziyor. Aynı zamanda gezegenimizin oluşumu sırasında gerçekleşen olayları aşama aşama sade bir dille anlatıyor. Bir astrobiyoloğun hayal gücü, bir tarihçinin bakış açısı ve bir doğa bilimcinin merakıyla yeryüzünü ayaklarımızın altına seren bir kitap.
Yazar: Robert M. Hazen
Çevirmen: Gökçe Metin
Yayınevi : Redingot
S: 144
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ARAMIZDAKİ KADIN
Bu kitabı okurken çeşitli tahminlerde bulunacaksınız. Kocasından ayrılmak zorunda kalan kıskanç bir kadının hikâyesini okuduğunu düşüneceksiniz. Kendi yerini alan genç ve güzel kadını saplantı haline getirdiğini de düşüneceksiniz. Bu karmaşık aşk üçgeninde tahminlerinizden asla o kadar emin olmayın...
Yazar: Greer Hendricks, Sarah Pekkanen
Çevirmen: Mehmet Gürsel
Yayınevi : Doğan Kitap
S: 448
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ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ
Sıradışı ve mizahıylainsanları şuurlandırmaya yönelik kitaplara imza atan Hasan Uzun, Şeytan Arkadaşlık İsteği Gönderdi kitabından sonra "Ateş Düşürücü" kitabıyla ve bu kitapta yine birçok ilginçliklerle okurlarıyla buluşuyor. Kitapta, okurların yazarla canlı yayın mizanseni ile video yoluyla buluşması sağlanıyor. İnsanların, ahirete yanlarında götürme ihtimalleri olan kendi ateşlerini düşürebilmeyi amaçlayan bu kitapla hem keyifli vakit geçirecek hem de hayata daha farklı bakmayı öğreneceksiniz.
Yazar: Hasan Uzun
Yayınevi : Kitab-ı Hayat
S: 231
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PİRAMİTLER’İN GÖLGESİNDE MISIR’A YOLCULUK
Nedim Gürsel firavunlar döneminden günümüze, eski Mısır mitolojisinden Nobel Ödüllü yazar Necip Mahfuz’un Kahire’sine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitapta, dinsel inancın kaynağını araştırıp sorgularken Nil Nehri boyunca eski uygarlıkların izini sürüyor.
Yazar: Nedim Gürsel
Yayınevi : Doğan Kitap
S: 152
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BASİT VE MUTLU YAŞAM
Mutlu olmak için çok şeye ihtiyacımız yok aslında. Pahalı kremlere, 82 parça yemek takımlarına, daha fazla kıyafete… Yazar Selen Baranoğlu, Basit ve Mutlu Yaşam kitabında az eşya ile çok mutluluk vaat ediyor ve denemesi bedava bir tarif sunuyor okurlarına.
Yazar: Selen Baranoğlu
Yayınevi : Elma Yayınevi
S: 192
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