Yeni çıkan kitaplar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları incelemeniz için listeledik.

VATAN FİKRİ VE TERBİYESİ

Bu kitap, Balkan Savaşları esnasında Sâtı Bey tarafından Darülfünûn konferans salonunda 1913'de verilen beş konferans metninden meydana geliyor. Konferansten bir metin;

“Vatan, insan gibi bir beden ile bir ruhtan, bir maddiyat ile bir maneviyattan müteşekkildir. Vatanın bedeni; toprağı, dağları, ovaları, nehirleri, gölleri, denizleri, havası, suları, şehirleri, ormanlarıdır. Ruhu ise; üstünde yaşayan insanları birbirine bağlayan, onların genel görünüşlerini manevi bir aile, içtimai bir şahıs haline getiren müşterek hisler ve fikirler, hatıralar ve emeller, arzular ve endişelerdir.''

Yazar: Mustafa Satı Bey

Hazırlayan: Abdulkadir Akgül

Yayınevi : Büyüyenay Yayınları

S:28

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DÜNYANIN ÖYKÜSÜ

Bu kitap, Dünya’nın yalnızca Güneş ve kendi ekseni etrafında dönen bir kütle değil, oldukça karmaşık iç ve dış mekaniklere sahip olan hassas bir dengeler bütünü olduğunun altını çiziyor. Aynı zamanda gezegenimizin oluşumu sırasında gerçekleşen olayları aşama aşama sade bir dille anlatıyor. Bir astrobiyoloğun hayal gücü, bir tarihçinin bakış açısı ve bir doğa bilimcinin merakıyla yeryüzünü ayaklarımızın altına seren bir kitap.

Yazar: Robert M. Hazen

Çevirmen: Gökçe Metin

Yayınevi : Redingot

S: 144

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ARAMIZDAKİ KADIN

Bu kitabı okurken çeşitli tahminlerde bulunacaksınız. Kocasından ayrılmak zorunda kalan kıskanç bir kadının hikâyesini okuduğunu düşüneceksiniz. Kendi yerini alan genç ve güzel kadını saplantı haline getirdiğini de düşüneceksiniz. Bu karmaşık aşk üçgeninde tahminlerinizden asla o kadar emin olmayın...

Yazar: Greer Hendricks, Sarah Pekkanen

Çevirmen: Mehmet Gürsel

Yayınevi : Doğan Kitap

S: 448

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ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ

Sıradışı ve mizahıylainsanları şuurlandırmaya yönelik kitaplara imza atan Hasan Uzun, Şeytan Arkadaşlık İsteği Gönderdi kitabından sonra "Ateş Düşürücü" kitabıyla ve bu kitapta yine birçok ilginçliklerle okurlarıyla buluşuyor. Kitapta, okurların yazarla canlı yayın mizanseni ile video yoluyla buluşması sağlanıyor. İnsanların, ahirete yanlarında götürme ihtimalleri olan kendi ateşlerini düşürebilmeyi amaçlayan bu kitapla hem keyifli vakit geçirecek hem de hayata daha farklı bakmayı öğreneceksiniz.

Yazar: Hasan Uzun

Yayınevi : Kitab-ı Hayat

S: 231

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PİRAMİTLER’İN GÖLGESİNDE MISIR’A YOLCULUK

Nedim Gürsel firavunlar döneminden günümüze, eski Mısır mitolojisinden Nobel Ödüllü yazar Necip Mahfuz’un Kahire’sine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitapta, dinsel inancın kaynağını araştırıp sorgularken Nil Nehri boyunca eski uygarlıkların izini sürüyor.

Yazar: Nedim Gürsel

Yayınevi : Doğan Kitap

S: 152

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BASİT VE MUTLU YAŞAM

Mutlu olmak için çok şeye ihtiyacımız yok aslında. Pahalı kremlere, 82 parça yemek takımlarına, daha fazla kıyafete… Yazar Selen Baranoğlu, Basit ve Mutlu Yaşam kitabında az eşya ile çok mutluluk vaat ediyor ve denemesi bedava bir tarif sunuyor okurlarına.

Yazar: Selen Baranoğlu

Yayınevi : Elma Yayınevi

S: 192

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