Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum Ortakent Mahallesi Kargı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakınında yerleşim yeri bulunan makilik alana sıçradı.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve uçakla yangına havadan müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracıyla da karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllüleri de destek veriyor.