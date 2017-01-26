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3581 hakim görevden uzaklaştırıldı

Yargıda yapılan FETÖ temizliğine değinen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevden uzaklaştırılan hakim sayısını açıkladı.

26.01.2017 - 14:04
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ında katıldığı Adli Veri Bankası'nın hayata geçirilmesiyle ilgili törende konuştu. FETÖ operasyonlarına değinen Bozdağ, şunları söyledi:

3 BİN 581 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

"Yargıyı işgal eden milletin yargısını FETÖ'nün yargısına dönüştürmek isteyen, tarafsızlığını yitirmiş, bağımsızlığını kaybetmiş yargı görevlilerinin devletine ve Anayasal düzenine sadakat vasfını yitirdiği gerekçesiyle yargı içerisinde de bir ayıklanmaya gidilmiş, bu güne kadar 3 bin 581 hakim ve savcının meslekten uzaklaştırılmasına, 4 bin 235 yardımcı personelin meslekten uzaklaştırılmasına karar verilmiştir"

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