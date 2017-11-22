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36 bin lira parayı X-ray cihazında unuttu

Bursa'da adliyeye gelen Mustafa B., girişteki kontrol sırasında içinde 36 bin lira bulunan poşeti X-ray cihazında unutup gitti.

22.11.2017 - 17:49
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İcradan satılık araç almak için ihaleye katılmak üzere Bursa Adliyesi’ne gelen Mustafa B., girişteki kontrol noktasından geçerken, içinde 36 bin lira bulunan siyah poşeti, X-ray cihazının bandına bıraktı. Üst kontrolünden geçen Mustafa B., parayı cihazın çıkış bandında unutup, ihalenin yapılacağı salona geçti.

36 bin lira parayı X-ray cihazında unuttu

BİR SAAT SONRA POLİSE BAŞVURDU

Adliye Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, sahibine ulaşamadıkları parayı, koruma altına aldı. Mustafa B., yaklaşık 1 saat sonra, polis noktasına başvurarak 36 bin lira parasını kaybettiğini ifade etti. Adliye Koruma Büro Amirliği’ne götürülen Mustafa B.'ye parası teslim edildi.

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