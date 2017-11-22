36 bin lira parayı X-ray cihazında unuttu

İcradan satılık araç almak için ihaleye katılmak üzere Bursa Adliyesi’ne gelen Mustafa B., girişteki kontrol noktasından geçerken, içinde 36 bin lira bulunan siyah poşeti, X-ray cihazının bandına bıraktı. Üst kontrolünden geçen Mustafa B., parayı cihazın çıkış bandında unutup, ihalenin yapılacağı salona geçti.
BİR SAAT SONRA POLİSE BAŞVURDU
Adliye Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, sahibine ulaşamadıkları parayı, koruma altına aldı. Mustafa B., yaklaşık 1 saat sonra, polis noktasına başvurarak 36 bin lira parasını kaybettiğini ifade etti. Adliye Koruma Büro Amirliği’ne götürülen Mustafa B.'ye parası teslim edildi.