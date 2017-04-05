36. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin Onur Ödülü'nü almak üzere TİM Maslak Show Center'daki törene katılan sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen, Türkiye ve İstanbul'a ilk kez geldiğini dile getirerek, davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu, sahnede, sinemada ve televizyonda oynayan 78 yaşında bir oyuncu olduğunu belirterek, "İngiltere'de doğdum. Kendime Britanyalı diyorum. Sanırım Avrupalıyım ancak enternasyonalistim. Sinema bizi hiçbir zaman kendi başımıza gidemeyeceğimiz yerlere götürür. Başka hiçbir şekilde tanışamayacağımız insanlarla tanıştırır. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmamızı sağlayan sinema, hepimizi enternasyonalist yapar. Ülkenizin tarihi ve geçmişi dünyanın geri kalanı için önemli. Festival boyunca ve özellikle de pazar günü başlarınızı dik tutmanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Festivalin Onur Ödülü'nü kazanan oyuncu Selma Güneri'ye ödülünü, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun takdim etti.

Güneri, izleyicilerin alkışlarıyla çok heyecanlandığını söyleyerek, "Heyecanım kat kat arttı. Çünkü Türk sinemasının bir Beyefendisinden, yakışıklısından, prensinden ödül aldım. Türk sinemasının 100 yıllık bir serüveni içinde 50 yıl gibi bir zaman diliminde var olabilmek, oyunculuk mesleğini icra etmek, bugün burada olmam, sizlerle göz göze, kalp kalbe olabilmek ve ülkemizin en büyük film festivalinin çok değerli ödülünü almak, çok büyük bir onur vesilesi oldu benim için. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

Sinemanın güzelliklerini izleyicilerle yarattıklarını anlatan Güneri, şunları kaydetti:

"Bu güzellikleri, siz sinemaseverlerle birlikte yarattık. Sizler desteklediniz, alkışladınız. Biz de sizler için gerçekten çok çalıştık. Sizin sayesinde buradayız bu akşam. Sizlerle ağladık. Hep beraber güldük. Yılların sevgisini, saygısını, teşekkürünü ve minnetini sunmak istiyorum size. O olmasaydı bizler bugün burada olmazdık ve sanat olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk için."





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Ediz Hun da geceye katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sevgili Selma, sinemamızın en başta gelen oyuncularından, sanatçılarından biridir. 1965'te çalıştık. Ben 1963'ün Kasım ayında girmiştim. Ondan çok şey öğrendim. Hakikaten, olağanüstü çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu ödülü sana sunmaktan büyük onur ve bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Festivalde Onur Ödülü alan oyuncu Macit Koper de ödülünü Hale Soygazi'nin elinden aldı. Koper, Onur Ödülü alan diğer sanatçı ve yönetmenlere başarı dileklerinde bulunarak, "Bu ülkede, İstanbulumuzda yıllarca özgür bir sanat ortamı yaratan, sevgili Onat Kutlar'ın deyişiyle, değişimi yinelercesine sinemanın bir şenlik olduğunu kanıtlayan ve bana bu ödülü layık gören İKSV'ye çok teşekkür ederim. Bu şenlik umudunun devam edebilmesi için herkese hayırlı geceler, hayırlı günler." ifadelerini kullandı.

"Adı Vasfiye", "Kadının Adı Yok" ve "Asiye Nasıl Kurtulur" gibi filmlerin senaristliğini üstlenen senarist ve yönetmen Barış Pirhasan da ödülünü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan aldı.

Çok sayıda film ve dizinin yanı sıra Halit Refiğ ve Memduh Ün gibi Türk sinemasının önemli isimlerinin hayatlarını konu alan çalışmalara da imza atan görüntü yönetmeni Çetin Tunca'ya, Onur Ödülünü, yönetmen Feyzi Tuna takdim etti.

Kasım ayında hayatını kaybeden Mithat Alam'a verilen Sinema Emek Ödülü'nün festival öncesi, Alam hayattayken kendisine verildiği kaydedildi.

Törende, 2016'dan bugüne vefat eden ve aralarında Vedat Türkali, Tarık Akan, Pınar Odabaş Aktuğ, Giovanni Scognamillo ve Halit Akçatepe gibi isimlerin de bulunduğu yerli ve yabancı oyuncu ve yönetmenleri anmak üzere bir video gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde, ayrıca sponsor olan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Kalben'in bir şarkı söylediği gecede, törenin ardından Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmi gösterildi.

Bu yıl 36. kez gerçekleştirilen festivalde 61 ülkeden 207 yönetmenin 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filmi gösterilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere, özel etkinlikler festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, 15 Nisan'da sona erecek.