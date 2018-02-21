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36 saattir aranan çocuk donmak üzereyken bulundu

Adıyaman’da 36 saattir kayıp olan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, bir binanın çatı katında donmak üzereyken polis ekipleri tarafından bulundu.

İHA | 21.02.2018 - 11:18..
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Adıyaman’da çöplerden hurda toplayan babasının motosikletine binen ve babası çöpten hurda topladığı esnada bir anda kaybolan 3 yaşındaki Muhammed Talha’nın bulunması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince arama başlatıldı. Saatlerce süren arama faaliyetlerine İl Jandarma Komutanlığına ait hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katıldı.

36 saattir aranan çocuk donmak üzereyken bulundu

36 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI

36 saat boyunca devam eden arama faaliyetlerini duyan emekli Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ceyhun Yılmaz ve Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy da çalışmalara katıldı. Arama faaliyetlerine katılan emekli Müdür Ceyhun Yılmaz ile Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy, çocuğun en son görüldüğü Altınşehir Mahallesi’ndeki binaların bahçeleri ile çatıları kontrol edilerek apartman sakinlerine tek tek sordu.

36 saattir aranan çocuk donmak üzereyken bulundu

EMEKLİ POLİS BULDU

Emekli müdür ile polis merkezi amirinin yaptığı çalışmalar neticesinde kaybolan çocuk bir binanın çatısında donmak üzereyken bulundu. Polis ekipleri donmak üzere olan çocuğa kendi montlarını giydirerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuklarının bulunduğu bilgisini alan Suriyeli çocuğun ailesi çocuklarına sarılarak mutluluktan ağladı.

SOĞUK VE AÇLIKTAN BAYGIN DÜŞTÜ

Öte yandan yapılan incelemelerde kaybolan çocuğun motosikletten inerek açık bulduğu bina kapısından içeriğe girdiği ve daha sonra binanın çatısına çıkarak orada soğuktan ve açlıktan baygın düştüğü öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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