36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek olan 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın etkinlik programı ve imza günleri listesi açıklandı.

850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek.

'İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT'

Ana teması “İyi ki Varsın Edebiyat” olarak belirlenen fuarda, TÜYAP ve katılımcı yayınevleri tarafından farklı yaş gruplarına yönelik edebiyat etkinlikleri düzenlenecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlatıp kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları buluşturuyor.

'AYLA KUTLU EDEBİYATI'

'Onur Yazarı Ayla Kutlu Etkinlikleri' kapsamında 5 Kasım Pazar günü TÜYAP, Bilgi Yayınevi, ÇYDD ve Mülkiyeliler Birliği tarafından 'Ayla Kutlu Edebiyatı' başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.





ONUR KONUĞU: KORE

Kitap Fuarı’nın bu yılki Onur Konuğu Kore “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore” temasıyla fuarda birçok etkinlik düzenliyor. Kitapları Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.





Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam’ın yazarı Ch’oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları’ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser’in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları’ndan çıkan Gümüş Somon’un Büyük Yolculuğu’nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye’deki okurlarıyla buluşacak.

Onur Konuğu Kore etkinlikleri kapsamında 4-7 Kasım tarihlerinde Kore ve Türkiye yayıncılarının katılımıyla Edebiyat, Çeviri, Telif Alışverişi, Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ve Karikatür Yayıncılığı üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.





ULUSLARARASI 18 ÖNEMLİ KONUK GELİYOR

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl, yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor. Bu kapsamda; İstanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere) 4 Kasım Cumartesi, Frankfurt Kitap Fuarı’nın düzenlediği Ahmet Ümit ve Mattias Göritz’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP’ta olacak.

Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos, 12 Kasım Pazar günü bir panel ve imza gününde Kitap Fuarı’na konuk olacak.



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