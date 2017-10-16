taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.291
USD
3,6345
EURO
4,2920
ALTIN
152,51
PETR
58,3400

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 36. İstanbul kitap Fuarı kitap severleri bekliyor.

16.10.2017 - 16:47
  1. Haberler
  2. Kitap

4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek olan 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın etkinlik programı ve imza günleri listesi açıklandı.

850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecek.

'İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT'

Ana teması  “İyi ki Varsın Edebiyat” olarak belirlenen fuarda, TÜYAP ve katılımcı yayınevleri tarafından farklı yaş gruplarına yönelik edebiyat etkinlikleri düzenlenecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlatıp kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları buluşturuyor.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

'AYLA KUTLU EDEBİYATI'

'Onur Yazarı Ayla Kutlu Etkinlikleri' kapsamında 5 Kasım Pazar günü TÜYAP, Bilgi Yayınevi, ÇYDD ve Mülkiyeliler Birliği tarafından 'Ayla Kutlu Edebiyatı' başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

ONUR KONUĞU: KORE

Kitap Fuarı’nın bu yılki Onur Konuğu Kore “İpek Yolu’nun iki Ucu: Türkiye ve Kore” temasıyla fuarda birçok etkinlik düzenliyor. Kitapları Korece’den Türkçe’ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam’ın yazarı Ch’oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları’ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser’in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları’ndan çıkan Gümüş Somon’un Büyük Yolculuğu’nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe’ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye’deki okurlarıyla buluşacak.

Onur Konuğu Kore etkinlikleri kapsamında 4-7 Kasım tarihlerinde Kore ve Türkiye yayıncılarının katılımıyla Edebiyat, Çeviri, Telif Alışverişi, Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ve Karikatür Yayıncılığı üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlik programı belli oldu

ULUSLARARASI 18 ÖNEMLİ KONUK GELİYOR

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl, yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor. Bu kapsamda; İstanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye’deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere) 4 Kasım Cumartesi, Frankfurt Kitap Fuarı’nın düzenlediği Ahmet Ümit ve Mattias Göritz’in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP’ta olacak.

Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos, 12 Kasım Pazar günü bir panel ve imza gününde Kitap Fuarı’na konuk olacak.

KİTAP FUARI'NIN AYRINTILI PROGRAMI - TIKLA GÖR

KİTAP FUARI İMZA GÜNLERİ - TIKLA GÖR

İlginizi Çekebilir
Tekin Yayınevi'nden iki yeni kitap
Şam Kapıları ve Bayram Dağı okurlarla buluştu.
İlber Ortaylı’nın çok satan kitabı: Türklerin Tarihi
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden, Viyana kapılarına kadar giden Türklerin tarihini İlber Ortaylı’dan okuyun.
Jack London’ın meşhur romanı: Demir Ökçe
Dünyada büyük okur kitlesinin beğenisini kazanan kitap, yazarın başyapıtı özelliğinde.
Halil İnalcık’ın Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet kitabı
Osmanlı tarihinde kadim meseleleri anlamak isteyenlerin okuması gereken kapsamlı bir eser.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

271
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

95
Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

257
Peşmerge'nin gözyaşları

Peşmerge'nin gözyaşları

402
Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

190
Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

69
KYB güçleri Kerkük'ten çekildi

KYB güçleri Kerkük'ten çekildi

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM