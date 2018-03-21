Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Biz PKK'nın değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz.

Yüz milyonlarca insanın mutluluk müjdecisi olarak kabul ettiği günü fitne vesilesi haline dönüştürmek isteyenlere asla itibar edilemesin.

Ülkemizde bir dönemde plansız yapılaşmayla nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak, ormanlarımızın da hoytarça tahrip edildiğine şahit olduk.

Ecdadımızdan aldığımız ilhamla tüm projelerimizde mimari kadar çevresini yeşillendirmeye de önem verdik.

5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesini başlattık. Proje kapsamında şu anda kadar 3 bin 500 köyde 10 milyon ağaç diktik.

Amacımız halen ülkemizin 28,6'sını kaplayan orman varlığımızı 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır.

Daha iyi, havası daha temiz ülke bırakmak için vatandaşlarımıza ulaştıracağımız fidanları toprakla buluşturmasını istiyorum.

23 milyon haneye mektup gönderiyoruz, Karaçam tohumuyla beraber, benim imzamla bakanlığımız size ulaştıracak.

Atık su arıtma tesisleriyle kirli suların denize verilmesinin önüne geçtik. Şehrin her yanını parklarla, bahçelerle donattık.

İstanbul'u bize bu şekilde devreden zihniyetin mensuplarının bizi ağaç düşmanlığıyla suçlaması ayrı bir garabettir.

Bugün başlatılan proje dahi başlı başına bir ağaçlandırma devrimidir.

Ormana sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır.

Hem belediyelerimiz hem de bakanlıklarımız eliyle yaptığımız çalışmalarımızla Türkiye'nin en çevreci en yeşil dostu yönetimi olduğumuza inanıyorum.

Heyelandan korunmak için ağaçlandırma yatay kök değil dikey kök olmalı. Vatan topraklarını her türlü saldırıya karşı da koruyoruz.

Ağaç kesiliyor denilerek fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz bir saldırı altında olmamıza rağmen yakın tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik.

FETÖ'nün yol açtığı tahribat dahi bizi durduramadı.

Diyarbakır'da olduğum gün 80 bin Diyarbakırlı kongremize katıldı.

Diyarbakırlı Kürt kardeşlerim de artık ülkesine sahip çıkıyor.

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698.

15 Temmuz'da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun cevabını iki ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile verdik.

PKK rahat durmuyor bu defa Irak'ta hareketlenmeye başladılar.

Eğer Irak bunları temizlemezse Sincar'da biz temizleriz. 2 günde 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik.

Afrin şehir merkezinde kontrolü ele aldık hemen okulları, hastaneleri bakıma alıyoruz.

Türkiye kendisine biçilen gömlekleri yırtıp attıkça önüne konulan senaryoları yırtıp muhataplarının yüzüne çarptıkça karşı tarafın dengesi iyice bozulmaya başladı.

Neymiş Menbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 12 bin km'den niye geliyorsun, bu toprakla ne alakan var.

Biz adil bir yönetim istiyoruz, adil bir anlayışla yaklaşıyoruz. Biz hiçbir yere bu zamana kadar işgal için gitmedik bu teröristleri kovmak için gittik.



Terör örgütünün adını sürekli değiştirerek siz sadece kendinizi kandırırsınız bizi kandıramazsınız.

Bu teröristlerin bugün Afrin'de yarın kim bilir nerede bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor.

ABD Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalarda kafa karışıklığını giderecek hadisizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek tavır koymasını bekliyoruz."