Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimi öncesi seçim vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi’ projesinin en ilginç örneği Kastamonu’da hayata geçirildi.

Hurdadan alınan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu’da Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Dev yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştü VİDEO

PARÇALARA AYRILARAK KASTAMONU'YA GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul’da uçuş ömrünü tamamladığı için hurdaya çıkarılan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından satın alındı. Parçalara ayrılarak tırlarla yüklenen uçak, İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildi.

Parçalar, Aktekke Mahallesi’nde Veli Efendi Camii’nin yanındaki boş alana yerleştirilerek monte edildi.

GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Uçak, montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra diğerlerinden farklı olarak Kastamonu Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermek üzere ziyarete açıldı. Millet Kıraathanesinin uçak içerisinde açıldığını duyan vatandaşlar ve öğrenciler, hem uçağı hem de Millet Kıraathanesini görmek için sıraya girdi.

"HEM SOHBET EDİYORUZ HEM DE KİTAP OKUYORUZ"

Millet Kıraathanesinin açıldığını duyduklarını ve ziyarete geldiklerini belirten Recep Aluçdibi, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte ziyarete geldik. Hem oturuyoruz, hem sohbet ediyoruz hem gazete veya kitap okuyoruz hem de bunların yanında arkadaşlarımız bizlere ikramlarda da bulunuyor. Teşekkür ediyoruz, yapanların ellerine sağlık. Güzel olmuş." diye konuştu.

"BU SAYEDE UÇAĞA BİNMİŞ OLDUK"

İlk defa uçağa bindiğini ve çok beğendiğini ifade eden Müzeyyen Hasanusta ise, "Millet Kıraathanesinin açıldığını duyduk. Biz de buraya bakmaya geldik. Çocuklarımla, torunlarımla geldik. Burası çok güzel. Burada oturuyoruz, çay içiyoruz, gazete veya kitap okuyoruz. Uçağa daha önce hiç binmemiştim. Daha ilk kez uçağa biniyoruz. Bu sayede uçağa binmiş olduk." şeklinde konuştu.

"KIRAATHANEMİZ BİLGİNİN MERKEZİ OLACAK"

Uçağın Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çocukların Millet Kıraathanesine ve havacılığa olan ilgilerini artırmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Babaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aziz milletimizin ve kıymetli çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kitaba sevk edebilmek, ufuklarını genişletmek ve ülkemizin hizmetkarı olacak yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına projelendirdiği Millet Kıraathaneleri kapsamında çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık."ifadelerini kullandı.



