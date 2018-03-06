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Sınır hattında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Suriye sınırında kalan bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresinin uzatıldığı bildirildi.

AA | 06.03.2018 - 17:39..
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Sınır hattında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği hatırlatıldı.

GİRİŞ YASAKLANDI

Özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Hatay mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Hac konaklama üs bölgesi, Aktepe Gediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez bölgelerinde 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 21 Mart Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, 7-21 Mart tarihlerinde özel güvenlik gölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmalarının kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı aktarılarak, "İçinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, valiliğimizce ilan edilen ve geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir." ifadesine yer verildi.

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