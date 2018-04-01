taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'de, mayın patlaması sonucu askeri araçta görevli bir sivil personel şehit oldu, üç asker yaralandı.

İHA | 01.04.2018 - 20:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

MAYIN PATLADI

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

79
ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

ABD Rusya'dan bayrağını indirdi

53
Gazze'de büyük acı

Gazze'de büyük acı

76
Cumhurbaşkanı Hatay'da

Cumhurbaşkanı Hatay'da

323
Galatasaray evinde Trabzonspor'u yendi

Galatasaray evinde Trabzonspor'u yendi

149
Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti

183
Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM