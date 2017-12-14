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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

AA | 14.12.2017 - 14:31..
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran'da Beşiktaş'taki silahlı saldırıda iş adamı O.A.A.'nın yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ve vücuduna 10 mermi isabet eden O.A.A.'nın ifadesine başvuran ekipler, saldırıyı iş adamıyla Tuzla'daki 1 milyon 400 bin lira değerindeki arsa nedeniyle husumet yaşayan organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini belirledi.

7 KİŞİDEN 6'SI YAKALANDI

Bu kapsamda, Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da 9 adrese operasyon düzenleyen ekipler, "nitelikli yağma", "tehdit" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından kaydı olan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişiden 6'sını yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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