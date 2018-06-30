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Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu tarlaları imha edildi.

AA | 30.06.2018 - 09:58..
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 27 Haziran'da saat 22.00'den itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu'nun 29 Haziran'da saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, Lice ilçesinin Çavundur köyünde 4 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, tabanca susturucusu, tabanca dipçiği, 70 fişek ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca dizüstü bilgisayar, taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve CD bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi. 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe

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