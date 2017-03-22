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367 Sabih: Referandum meşru değil

Eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi halk oylamasının meşru olmadığını iddia etti.

22.03.2017 - 09:43
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367 Sabih: Referandum meşru değil

Yargıtay Cumhuriyet eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Halk Tv'de yayınlanan bir programa konuk oldu, Kanadoğlu; 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' halk oylamasının meşru olmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini ancak referandum çalışması yaptığını, devlet imkanlarının kullanıldığını iddia ederek bu şartlar altında yapılabilecek bir seçimin meşru olmadığını söyledi.

Referandum çalışmalarının adil ve eşit bir ortamda yapılmadığını söyleyen Kanadoğlu; "Devletin bütün gücü evetin peşinde ve bütün devletin aslında konuşmamaları lazım gelen kişiler kim bunlar tarafsız olduğu anayasada şuan yazılı olan ve bunun üzerine namus ve şerefi üzerine yemin etmiş olan bir sayın cumhurbaşkanı onun yanında devlet memuru sıfatıyla gerekli bir şekilde konuşmaması lazım gelen valisinden, rektöründen, imamına kadar bir ordu ve havuz medyasından tutun, onun üzerindeki baskıları düşünün, 'hayır' diyeceklerin terörist diye adlandırıldığı bir ülke...

BÖYLE BİR SEÇİM OLUR MU?

Yani bu seçimlerin dürüst, adil ve eşit şartlarda yapıldığını iddia edemez. Devletin bütün imkanları, örtülü ödenekler, hepsi.. Böyle bir seçim olur mu?" dedi.

Sunucunun "Bunu bir yere oturtmak mümkün mü hukuki açıdan?" sorusu Kanadoğlu'nun cevabı;"nasıl oturtacaksınız meşruiyet ancak eşit adil bir biçimde dürüst bir biçimde süregelen bir seçim süreci varsa vardır." oldu.

367 Sabih: Referandum meşru değil

Kanadoğlu'nun konuştuğu sırada alt yazıda 'Tek adam referandumuna doğru' yazması ise ayrı bir garabet.

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