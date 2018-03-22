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37. İstanbul Film Festivali biletleri 24 Mart Cumartesi satışta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin biletleri 24 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 09:29..
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin biletleri 24 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.


Sinemaseverler biletlerini 24 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilirler. Festival biletleri bu yıl da hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.

37. İstanbul Film Festivali biletleri 24 Mart Cumartesi satışta

ÖZEL ETKİNLİKLER DE YER ALACAK

6-17 Nisan tarihlerinde yapılacak 37. İstanbul Film Festivali, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yer alacak.

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