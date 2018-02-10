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37 yıldır kendi mezarına gidiyor

38 yıl önce eşinin hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra kendisine de mezar yaptıran 94 yaşındaki Dursun Mehmet Hekimoğlu, "Korkunun ecele faydası yok, ölümden korkmuyorum" dedi.

İHA | 10.02.2018 - 15:39..
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Tokat’ta Ardala Sokak’ta yaşayan sağlık memuru emeklisi Dursun Mehmet Hekimoğlu, 38 yıl önce ilk eşi 5 çocuk annesi Hatice Hekimoğlu’nu kaybetti.

EŞİNİN YANINDA MEZARI VAR

Şeyhi Şirvani Mezarlığı’nda eşini toprağa veren Hekimoğlu eşinin mezarlığının yanında bir yıl sonra kendi mezarını yaptırdı.

Eşinin vefatından bir süre sonra ikinci evliliğini Fatma Hekimoğlu ile yapan ve bir çocukları olan Hekimoğlu, emekli olduktan sonra bakkal dükkanı açtı.

37 yıldır kendi mezarına gidiyor

Kendisinden su isteyen bir çocuktan etkilenerek evinin karşısındaki eski devlet hastanesi girişine çeşme yaptıran Hekimoğlu, şehrin birçok noktası ve mezarlıklarına 11 tane çeşme yaptırdı.

MEZAR TAŞI YAZISI DA HAZIR

Çay Mahallesi’nde bulunan Şehri Şirvani Mezarlığı’nda ikinci eşine de mezar yaptıran Hekimoğlu, mezarlığı ziyaret ederek eşi ve yakınlarına dua ediyor. Hekimoğlu tarafından özel olarak yaptırılan mezar dışarıdan bakıldığında mezar taşı ve üzerindeki toprağıyla diğer mezarlıklardan ayırt edilemiyor.

37 yıldır kendi mezarına gidiyor

Mezar taşının üzerine, "Güzel yerde mekan kurmuş mekanı nur ile dolsun, Ahirette komşusu Muhammed Mustafa olsun, dünyada az çok varlık gördüm sürmedim asla sefa, şefaatinden mahrum etme ya Muhammet Mustafa" yazdıran Hekimoğlu, eşini toprağa verdikten sonra kendi mezarını da yaptırdığını söyledi.

"MEZARIM HAZIR"

Zaman buldukça eşi ve kendi mezarını ziyarete geldiğini ifade eden Hekimoğlu, "Kendi mezarımı yaptırdığımı duyanlar şaşırıyor. Korkunun ecele faydası yok, nasıl olsa öleceğiz. Onun için ben ölümden korkmuyorum. Ne zaman Allah isterse hazırım. Mezarım da hazır zaten" dedi.

37 yıldır kendi mezarına gidiyor

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