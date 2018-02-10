Erdoğan, Afrin'de helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti istişare toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Erdoğan konuşması sırasında, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıklarken "Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak. Bunun bedelini kat kat ödeyecekler." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Selim Temurci'den alan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. Selim Temurci kardeşimle farklı görevlerde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni il başkanımız Şenocak gençlik kollarımızdan yetişerek buralara gelen bir kardeşimizdir.



Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır.

Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

"İSTANBUL'A DERİN BİR AŞKLA BAĞLIYIZ"

İstanbul temsil ettiği küresel değerlerle bir dünya şehridir. Gençliğimizden bugüne her kademede İstanbul'a hizmet ettik etmeye de devam ediyoruz. İstanbul'un şanına ve tarihine yakışır bir şehir olması için çalışıyoruz. Biz ülkemize de İstanbul'a da derin bir aşkla bağlıyız.

Girdiğimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda gördük.

Ne FETÖ ne PKK'nın alçak saldırıları, dost diye bildiğimiz müttefik kimi ülkelerin tavrı bizim güzel iklimimizi bozamadı bozamayacaktır.

"HER ŞEY TAMDIR DİYEMEM"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

"AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"

Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak. Bunun bedelini kat kat ödeyecekler. Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler."