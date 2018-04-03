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Putin Ankara'da

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel töreni için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'ya geldi.

AA | 03.04.2018 - 15:16..
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Putin Ankara'da

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor...

AKKUYU'NUN TEMELİ ATILACAK

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Putin saat 15.20 sularında Ankara'ya iniş yaptı. Putin, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

Putin Ankara'da

ERDOĞAN, KÜLLİYE'DE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Putin’i Külliye girişinde karşıladı.

Putin Ankara'da

Putin Ankara'da


PUTİN'İN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Rusya Lideri'nin ziyareti 20 ayda 9. buluşma olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 10'U KARŞILANACAK

Türkiye’nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. 20 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşılayacak.

Bölgedeki istihdamı da artıracak proje, en yoğun döneminde 10 bin kişiyi çalıştırırken, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak.

Putin Ankara'da VİDEO

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