yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
HİPPİ
Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.
Hippi
Paulo Coelho
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 264
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GÖLGELER
Zülfü Livaneli’den İstanbul’a ve onun yazarlarına, şairlerine saygı duruşu: Gölgeler! Karanlığın bütün gölgeleri yuttuğu bir İstanbul akşamı. Bütün sesler susmuş. Yalnızca gelip geçenlerin görmediği, duymadığı Gölgeler’in sesleri yankılanıyor sokaklarda. Son bir kez söylenen şarkı gibi, son bir kez yazılan şiir gibi, “son bakışta aşk”ta dile gelen sevda sözleri gibi…
Gölgeler
Zülfü Livaneli
Doğan Kitap
S.: 112
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PATİKALAR ÜZERİNE BİR KEŞİF
Patikaların Jared Diamond’u gazeteci Robert Moor hevesin deneyime, merakın bilgeliğe, dünyanın iddiasının dünyayı anlayışa adım adım dönüştüğü bilgi dolu bir yürüyüşe çıkarıyor okuru. Görünmez karınca patikalarından kıtaları bağlayan yürüyüş yollarına, otobanlardan internet ağlarına çok farklı şekillerde patikalar inşa ettiğimizi ve bunların dünyayı anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor...
Patikalar Üzerine Bir Keşif
Robert Moor
Çev.: Burcu Halaç
Kolektif Kitap
S.: 384
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BİR ASTRONOTUN SONSUZ YOLCULUĞU
Sürprizlerle dolu Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu galaksilerarası bir aşk, azim ve keşif seyahati.
Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu
Jaroslav Kalfar
Çev.: Gökay Sıra
İthaki Yay.
S.: 304
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İNSAN DENGESİ
Eserleri çeşitli dillere çevrilen, Avusturyalı ödüllü yazar Margit Schreiner’den, keder, zaman ve varoluşun sorumluluğu üzerine akıllardan çıkmayacak bir anlatı.
İnsan Dengesi
Margit Schreiner
Çev.: İlknur Özdemir
Yapı Kredi Yay.
S.: 140
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MÜŞTEREK 21. YÜZYILDA DEVRİM ÜZERİNE DENEME
Türkiye’de 2012 yılında yayınlanan Dünyanın Yeni Aklı eserinde neoliberal aklı ve pratikleri eleştiren Dardot ve Laval, bu eserlerinde müşterekler temasını, yalnızca birtakım varlıkların bir özelliği olarak değil, 21. yüzyıldaki alternatif politikaların temel ilkesi olarak düşünmeyi öneriyor. Yalnızca Fransa’da değil, dünya çapında geniş ilgi uyandıran bu siyaset felsefesi çalışması, müşterekler tartışmasının tarihine ve güncelliğine dair temel bir katkı sunuyor.
Müşterek 21.Yüzyılda Devrim Üzerine Deneme
Pierre Dardot, Christian Laval
Çev.: Ferhat Taylan, Emine Sarıkartal
İstanbul Bilgi Üni. Yay.
S.: 552
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SANATIN GÖLGEDEKİ KADINLARI
Sanatın Gölgedeki Kadınları, 1850-1950 yılları arasında etkinlik göstermiş, pek çok iyi iş ortaya koymuş, yine de edebiyat ve sanatta eril tarihin dışında bırakılmış kadınlara odaklanıyor. Halide Edip’den Emine Semiye’ye, Afife Jale’den Macide Tanır’a, Ayşe Zekiye’den Mebrure Alevok’a, İhsan Raif’ten Mihri Müşfik’e, Sabiha Bozcalı’dan Sabiha Bengütaş’a, Güzin Duran’dan Muazzez Aruoba’ya kadar pek çok kadın bu kitapta bir araya geliyor, anılıyor ve müthiş bir enerjiyle tartışılıyor...
Sanatın Gölgedeki Kadınları
Kolektif
Ayrıntı Yay.
S.: 480
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HİSSEDİLEN ZAMAN
Bütün bu koşuşturmaca içinde, bizi her daim sarıp sarmalayan zamanı nasıl algıladığımızı düşünmeye de pek vakit bulamıyoruz doğal olarak. Hissedilen Zaman’da Marc Wittmann işte bu boşluğu doldurmayı, zamanı nasıl deneyimlediğimizi incelikli deneyler ve ilginç bulgular eşliğinde açıklamayı hedefliyor...
Hissedilen Zaman
Marc Wittmann
Çev.: Özde Duygu Gürkan
Metis Yay.
S.: 160
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BU SU HİÇ DURMAZ BÜLENT ORTAÇGİL
Bu Su Hiç Durmaz’da ben bir hüzün alırım. Her şey devam eder, su yine akar, yine gider ve hayat sürer. Sen de istediklerini yapamayabilirsin ama hayat aktığı için onunla beraber akarsın. Su zaten benim için bir hareket sembolü, o hareketin içinde sen de yürür gidersin. Bazen bir şey yapamazsın, bazen yaparsın. Bazen yaşar, bazen kaybolursun. Bazen başarırsın, bazen başaramazsın...
Bu Su Hiç Durmaz Bülent Ortaçgil
Haz.: Mahmut Çınar
İnkılap Kitabevi
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SINAV
Bitirme sınavlarına hazırlanmak yerine hava kararırken Buenos Aires’in puslu caddelerinde, sürprizlerle dolu meydanlarında, cazın ve taze fikirlerin beraber çınladığı bar ve kafelerinde gezinen Juan, Clara ve dostlarının macerasıdır Sınav.
Sınav
Julio Cortazar
Çev.: Ayşe Nihal Akbulut
Can Yay.
S.: 304
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OYUN TEORİSİ
Öyle bir oyun düşünün ki bütün oyuncular aynı ekipten. Yani siz, kendi ekibinizden birine karşı oynuyorsunuz. Muhteşem bir kriptolojik kurgu!
Oyun Teorisi
Mete Gündoğan
Destek Yay.
S.: 208
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Damla Karakuş