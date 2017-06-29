Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, MYK sonrası yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin YPG'ye destek vermesiyle ilgili olarak Bahçeli, "ABD'nin YPG'yi alenen desteklemesi hüsran vericidir" ifadelerini kullandı.

"SICAK TEMAS ALARM VERİCİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "PYD ve TSK arasında sıcak temas artıyor. PYD ile sıcak temasın artması alarm verici niteliktedir" dedi.

BU SÜREÇTE KIBRIS'TA TAVİZ VERMEK OLMAZ

"ABD'nin terör örgütü ile aynı hizada olması handikaptır" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Bu süreçte Kıbrıs ve Tükmeneli'nde taviz vermek olamaz" ifadesini kullandı.

"NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KARANLIK KOMPLO VAR"

Almanya'ya da tepki gösteren Bahçeli, "Almanya'daki NATO zirvesi öncesi karanlık komplo var. Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye'ye yönelik tavır ilkelliktir" dedi.