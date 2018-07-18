Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde sıcaklarla boğuşan İstanbullulara yağış uyarısında bulundu. Tahminlere göre, bugün sabah 10.00 sıralarında başlayacak olan yağışlar 16.00'ya kadar sürecek.





GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji 'gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat' şeklinde uyarıda bulunduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."