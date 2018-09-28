Herman Melville’den yaşama dair etkileyici alıntılar

Melville’nin hayatı Amerikalı Yazar Nathaniel Hawthorne ile tanıştığında değişti. Çünkü onunla tam da Amerikan Edebiyatı Klasikleri arasına girecek Moby Dick eserini yazarken tanışmıştı. Başta balina avcılığı üzerine bir serüven olarak tasarladığı bu kitabı, arkadaşı Hawthorne’nin tavsiyesi üzerine, simgesel anlamlarla yüklü bir romana çevirdi; 1851’de tamamladı.

Moby Dick beklenen başarıyı yakalayamamıştı; ama bir gün klasikler arasında adı olacaktı. Yıllar sonra en büyük eserlerinden biri sayılacak “Billy Budd”ı bastırmaya fırsat bulamadan, 127 yıl önce bugün hayata gözlerini kapadı. Uzun yıllar boyunca adı hiç hatırlanmadı bile. Ancak sonra 1920’lerde yeniden keşfedildi ve eserleri Amerikan Kütüphanesi tarafından toplanıp basılan ilk yazar oldu.

Melville’yi bu eserlerinden etkileyici 15 özel alıntı ile anıyoruz…

- Az çok bir anlam saklıdır her şeyde. Her şeyi değerlendiren de bu anlamdır zaten.

(Moby Dick)

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- Mutluluğu kafamızda, hayalimizde değil de; günlük yaşantımızda, eşimizde, yüreğimizde, yatağımızda, soframızda, atımızın sırtında, ocağımızın başında, yurdumuzda aramalıyız.

(Moby Dick)

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- Sırf kendini uzaklarda bir yere sakladığı için, mutsuzluğu yok zannediyorduk.

(Katip Bartleby)

(Moby Dick)

- Siz köpekbalığısınız elbet ama içinizdeki köpekbalığını dizgin altına alırsanız, o zaman bir melek olup çıkarsınız işin içinden. Çünkü melek dediğin, kendini sıkı sıkıya dizginleyen bir köpekbalığından başka bir şey değildir.

(Moby Dick)

- İnsan bir işin bozuk bir yanını sezinlemiş ama bu işe de bir kez girmişse, farkına varmadan kuşkularını kendisinden bile saklamaya çalışır.

(Moby Dick)

*

- Eğer bir filozof iseniz, balina sandalında otururken bile, ocağınızın başında, yanınızda zıpkın değil de bir maşayla oturuyormuş gibi rahattır yüreğiniz.

(Moby Dick)

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- Bulunduğun dünyada, o dünyanın bir parçası olmadan yaşa.

(Moby Dick)

*

- Yani çan, kule için fazlasıyla ağırdı. Yani çanın asıl zayıf noktası insan doğasındaki kusurdu. Yani gurur çöküşü getirdi.

(Veranda Öyküleri)

- Kabuklu canavarın altın renkli bir kertenkeleyle kedinin fare ile oynadığı gibi oynamasının ve sonra yemesinin korkunç görüntüsü Hunilla'yı perişan etmişti. Daha da kötüsü, kurnaz kaderin insan ruhuyla bazen nasıl da kedi gibi oynadığını görmekti.

(Veranda Öyküleri)

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- Sadece dünyaları içe dönük kişiler için sabır ve sabırsızlık aynı şeydir.

(Veranda Öyküleri)

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- Bazen kötülük iyiliğe gebedir; bazen de iyilik kötülüğe.

(Veranda Öyküleri)

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- Güzellik Tanrı inancı gibidir; ondan ne kaçabilirsin ne de anlayabilirsin onu; bugünlerde rahat bir koltuk kadar ihtiyaç duyulan türden; huzurlu ve sebatkâr.

(Veranda Öyküleri)





- Ah, mutluluk ışığı sever, biz de dünyayı şen sanırız; ama sefalet kendini vakurca saklar, biz de sefalet yok sanırız.

(Katip Bartleby)

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- Bu dünyada her şeyin değeri, kendi karşıtıyla meydana çıkar. Hiçbir şey kendiliğinden şöyle ya da böyle değildir. Kendinizi uzun süredir ve tamamıyla rahat buluyorsanız, artık size rahatsınız denemez.

(Moby Dick)

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- Dar görüşlü kişilerin bitmeyen uzlaşmazlıkları, sonunda daha yüce gönüllü olanların en iyi kararlarını bile yıpratır.

(Katip Bartleby)

Damla Karakuş

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