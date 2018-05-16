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Erdoğan ve Merkel Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Filistin'de yaşanan gelişmeleri konuştu.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 16:14..
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ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla bölgedeki gerginlik arttı.

KUDÜS'TE İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR

İsrail bölgedeki Müslümanlara sert müdahale ederek 60 kişiyi şehit etti. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı.

ERDOĞAN'IN TELEFON DİPLOMASİSİ

Kudüs'te yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisini sürdürürken bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

BÖLGESEL KONULARDA FİKİR TEATİSİNDE BULUNULDU

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede, mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı. İkili ilişkilere değinen Erdoğan ve Merkel, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

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