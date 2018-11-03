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38. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

Bu yıl 5-16 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan 38. İstanbul Film Festivali'ne başvuru süreci başladı.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 16:27..
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İstanbul’un en uzun soluklu, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği olan İstanbul Film Festivali bu yıl 38. yaşını kutluyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan festivalin başvuru süreci başladı.

NİSANDA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

15-16 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan festival, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının en yeni yapımlarına, klasiklerden yeni keşiflere, efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtlara ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle nisan ayında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

38. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

SON BAŞVURU 25 OCAK

Sadece internet üzerinden yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 25 Ocak 2019 olarak belirlendi.

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