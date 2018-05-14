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Antalya'da renkli festival

Antalya'da düzenlenen ve turistlerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı Dream of Color Fest etkinliğinde organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

AA | 14.05.2018 - 11:46..
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Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen Dream of Color Fest Antalya'da da gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 10 No'lu plajda düzenlenen renkli etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi.

Antalya'da renkli festival

FESTİVAL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı. Festivale turistler de ilgi gösterdi.

Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, birlik ve mutluluk temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.

Antalya'da renkli festival

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