Antalya'da renkli festival

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen Dream of Color Fest Antalya'da da gerçekleştirildi.
Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 10 No'lu plajda düzenlenen renkli etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi.
FESTİVAL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı. Festivale turistler de ilgi gösterdi.
Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, birlik ve mutluluk temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.