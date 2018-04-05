Suriyeli çocuklar için 215 yeni okul

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaş hâlâ çözümsüzlüğünü koruyor. Savaştan kaçarak Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için çalışmalar devam ediyor.

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi projesi kapsamında, Mersin'deki bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki yıl içerisinde toplam 21 ilde 215 okulun yapılması kararlaştırıldı.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 475 milyon avronun 150 milyonunun Dünya Bankası aracılığıyla proje kapsamında kullanılacak. Bu proje Suriyeli çocukların örgün öğretime katılması adına yapılmış önemli bir adım. Projeye destek veren birçok yardımsever bulunuyor.

BAKANLIK TARAFINDAN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'de 2018 itibarıyla yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin yaşıyor. Ülkemizde barınan Suriyelilerin 1 milyon 100 binini, eğitim çağı dediğimiz 5-18 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Çocukların eğitim sistemimize entegrasyonu için bakanlık tarafından yoğun bir çalışma sürdürülüyor.