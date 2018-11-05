Suat Derviş kitapları yeniden raflarda

Suat Derviş, Osmanlı’nın son dönemlerinde gazeteciliğe başladı. Ülkenin öncü gazetecilerinden biri olmakla yetinmedi ve en üretken yazarlarından biri de oldu. Öyle ki dünyadan göçüp gittiğinde ardında otuza yakın roman, birçok hikaye, makale ve elbette çeviriler bırakmıştı. Ayrıca eserleri yabancı dillere çevrilen ilk yazarlardan biriydi.

“Kara Kitap” adını verdiği ilk romanını, 1921’de yayımlayan Derviş’in en bilinen eseri ise, “Fosforlu Cevriye” oldu. 1931’de ise, Latin harfleri ile yazdığı ilk eser yayımlandı: “Emine”. Eserlerinde genel olarak İstanbul’un üst düzey yaşamından kesitler sunan yazar, kadının toplumsal konumunu da irdeledi.

(Suat Derviş)

İthaki Yayınları, dönemine damga vuran Suat Derviş’in kitaplarını basmaya, 2013’te “Fosforlu Cevriye” ve “Hiç” eserleri ile başladı. 2014’te “Kara Kitap”,2015’te “Çılgın Gibi”, 2016’da “Gönül Gibi” ve “Behire’nin Talipleri”, 2017’de de “Ahmet Ferdi – Bir Kış Gecesi” ve “Anılar Paramparça – Bütün Yapıtları 10” eserlerini bastı.

2018’de ise 4 yeni kitap var. Öncelike sizlerle kitapların editörü Ayla Duru Karadağ’dan Suat Derviş hakkında aldığım görüşü paylaşayım. Ardından bu 4 kitaba da bakalım...

(Suat Derviş)

BİZİM TEMENNİMİZ O MAĞARDAKİ MÜCEVHERLERİ HERKESLE PAYLAŞABİLMEK

- Suat Derviş'i nasıl tanımlarsınız?

Suat Derviş hayatı boyunca kendini yazarak var eden, dönemine ve hatta bugüne göre bile çok cesur romanlar yazan bir yazar. Gazeteci olması, Fransızcada yayımlanan ilk romanın yazarı olması, kimsenin gölgesine sığınmayan bir kadın olması, varlıklı bir ailede doğup her şeyini kaybettikten sonra tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelen devrimci olması ve en önemlisi de romanları, öyküleri ve makalelerinin merkezine aldığı konuların bugün için de anlamını yitirmemesi… Derviş nostaljik bir figür olmaktan çok bize düne ait, ama bugün için de çok önemli bir şeyler söyleyen bir şahsiyet. Sokaktan ve insandan umudunu hiç kesmeden, üstenci bir dil kurmadan herkesin yazarı olmayı başarmış ve aslında yeni bir günün umudunu içinde hep canlı tutmuştur.

- Kitapları bize neler öğretecek?

Suat Derviş’te kuruluş dönemi kadın edebiyatından erken Cumhuriyet’e, 2. Dünya Savaşı’ndan ihtilallere, SSCB’nin parlak günlerinden yoksullaşan ve büyük şehre göç eden insanlara kadar Türkiye ve Dünya tarihine dair çok fazla şey bulabiliriz. Bunları anlatırken bir ders kitabı ya da öğreten insan kibrine bürünmeden yazmıştır.

(Ayla Duru Karadağ)

- Suat Derviş'in kitaplarını basmanızın özel sebebi nedir?

Bizim için Suat Derviş’in kitaplarını yayımlamak birtakım değerleri muhafaza edebilmek ve yaygınlaştırmak anlamına geliyor. Giderek azalan umut ve güven duygumuzu çoğaltmak ve güçlendirmek için herkesin anlatacak bir hikâyesi olduğuna inanan Suat Derviş’in kitaplarını okurla buluşturmaya devam edeceğiz. On dördüncü kitaba ulaştık, bunların içinde kendi kaleminden anılarının derlendiği “Anılar, Paramparça”, ilk toplumcu gerçekçi roman "Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır" ve Fransızcada yayımlanan ilk Türk romanı olma özelliği taşıyan "Ankara Mahpusu" var. Ve Suat Derviş külliyatı eşeledikçe daha çok şey çıkan hazine dolu bir mağara gibi. Bizim temennimiz o mağaradaki mücevherleri herkesle paylaşabilmek.

KENDİNE TAPAN KADIN

İki insanın birbirini sevmesi mümkün müdür? Yoksa kendine tapan kadın Sârâ’nın dediği gibi insan kendisinden başkasını sevemez mi?

Bu kitap, Selim İleri’nin önsözü ve Serdar Soydan’ın titizlikle hazırladığı kronolojik biyografisiyle yayımda...

Kendine Tapan Kadın

Suat Derviş

İthaki Yay.

S.: 368

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

HİÇBİRİ

1923 yılında Kütüphane-i Sudi Neşriyatı tarafından basılan Hiçbiri, insani ilişkilerin, yalnızlığın, hayal kırıklıklarının ortaya çıkardığı ruh hallerini derinlemesine tahlil ederek karakterlerini kuruyor. Ablası Hamiyet Derviş’le olan ilişkilerinden de beslenen romanda Suat Derviş, yer yer kendini bir roman karakterine dönüştürmekten çekinmiyor.

Ayşegül Utku Günaydın’ın önsözü ve Serdar Soydan’ın titizlikle hazırladığı kronolojik biyografisiyle...

Hiçbiri

Suat Derviş

İthaki Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix





BU ROMAN OLAN ŞEYLERİN ROMANIDIR

Bir dokuma fabrikasında sömürülen, bütün hakları gasp edilmiş bir avuç insanın hayatının anlatıldığı roman toplumcu gerçekçi çizgide yayımlanan ilk kitaplardan.

Menekşe Toprak’ın önsözü ve Serdar Soydan’ın titizlikle hazırladığı kronolojik biyografisiyle...

Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır

Suat Derviş

İthaki Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İSTANBUL'UN BİR GECESİ

İstanbul’un Bir Gecesi sıradan bir gecenin farklı sınıftan insanlarca nasıl yaşandığını, bir yanda tek sefer giyeceği bir elbiseye servet ödeyen kaymak tabakadan bir kadınla, diğer yanda oğluna kan parası bulmak için bedenini satan veremli bir anneyi anlatıyor. Sadelikten ve akıcılıktan vazgeçmeyen Derviş “edebiyat yapmadan” edebiyat yapıyor.

Çimen Günay Erkol’un önsözü ve Serdar Soydan’ın titizlikle hazırladığı kronolojik biyografisiyle...

İstanbul'un Bir Gecesi

Suat Derviş

İthaki Yay.

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Not.: Ayla Duru Karadağ'a ilgisi için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu çalışmaları için İthaki Yayınları'nı da tebrik ediyoruz.

.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap