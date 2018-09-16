İzmir'de makilik alanda yangın

Yangın, saat 19.00 sularında Selçuk Atatürk Mahallesinde bulunan makilik alanda meydana geldi.

ZAMANINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz bilinmeyen bir sebeple makilik alan bir anda tutuşmaya başladı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, zamanında müdahaleyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

EVLERE SIÇRAMADI

Yerleşim yerine oldukça yakın bir mevkide çıkan yangın paniğe sebep olurken, çevre sakinleri alevlere zamanında müdahale ile derin bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.