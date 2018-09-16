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İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir Selçuk'ta yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında söndürdüğü yangın evlere sıçramadı.

İHA | 16.09.2018 - 21:16..
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Yangın, saat 19.00 sularında Selçuk Atatürk Mahallesinde bulunan makilik alanda meydana geldi.

ZAMANINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz bilinmeyen bir sebeple makilik alan bir anda tutuşmaya başladı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, zamanında müdahaleyle alevler daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

İzmir'de makilik alanda yangın

EVLERE SIÇRAMADI

Yerleşim yerine oldukça yakın bir mevkide çıkan yangın paniğe sebep olurken, çevre sakinleri alevlere zamanında müdahale ile derin bir nefes aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de makilik alanda yangın

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