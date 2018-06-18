Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

"25 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON"

Açıklamada, “PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan 25 şahsın yakalanmasına yönelik 18 Haziran 2018 tarihinde ilimiz merkezinde Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğümüzce yapılan müşterek operasyonda, 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam etmektedir.

PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.