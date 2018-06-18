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İsveç'te silahlı saldırı
İsveç'in Malmö şehrinde silahlı saldırı meydana geldi.
Haber Merkezi | 18.06.2018 - 22:08..
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Malmö'deki saldırıdan gelen ilk haberlere göre; 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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