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İsveç'te silahlı saldırı

İsveç'in Malmö şehrinde silahlı saldırı meydana geldi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 22:08..
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Malmö'deki saldırıdan gelen ilk haberlere göre; 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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