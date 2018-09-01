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39 yaşında dördüncü üniversitesini okuyacak

Liseyi bitirdiği 1997'den bu yana hemen her yıl üniversite sınavlarına giren Metehan Türk, 39 yaşında 4. üniversitesini okuyacak.

AA | 01.09.2018 - 15:17..
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PTT'de memur olarak görev yapan Metehan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Suşehri Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra ilk yıl üniversiteye yerleşemediğini, sonraki yıl ise Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü kazandığını kaydetti.

"BUNDAN SONRAKİ HAYATIMDA EĞİTİMCİ OLMAK İSTİYORUM"

Bölümünden memnun olmadığı için üniversiteyi 7 yılda tamamlayabildiğini aktaran Metehan Türk, "Savlara girmeye devam ettim. Yüksek puanlar aldım. Bölümümden memnun değildim. İçimde okumak istediğim başka bölümler vardı. 2010 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandım, tam burslu olarak. 4 sene orada okudum ancak bitiremedim. Sonraki yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tam burslu olarak kazandım. Halen orada 4. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl yeniden şansımı denemek istedim. Girdim, güzel bir puan aldım. 2 milyon kişinin içinde 18 bine girdim. Şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Bundan sonraki hayatımda eğitimci olmak istiyorum. 2,5 yaşında Ayşegül isimli bir kızım var. Onunla da ileride beraber okumak istiyorum." dedi.

39 yaşında dördüncü üniversitesini okuyacak

"BİR DENEME BİLE ÇÖZMEDİM"

Ders çalışmadan, hazırlık yapmadan sınavlara girdiğini aktaran Metehan  Türk, "Oturup bir deneme bile çözmedim. 2 kez girdiğim KPSS sonucuna göre devlet memuru olmaya hak kazandım." ifadelerini kullandı. Kitap okumanın ve gezilerin çok faydasını gördüğünü, bugüne değin 14 kez televizyon bilgi yarışmasına katıldığını dile getiren Türk, bunun da sınavlardaki başarısında etkili olduğuna inandığını söyledi.

PİŞMAN OLACAĞINIZ BÖLÜMÜ OKUMAYIN ÖNERİSİ

İlkokul öğretmeni Güler Çakıcı'yı da unutamadığını, kendisine okulu ve okumayı sevdirdiğini dile getiren Metehan Türk, "Bize olan şefkati, sevgisini hiçbir zaman unutamam." diye konuştu. Gençlere gelecek için iyi bir plan yapmaları gerektiğini öneren Türk, "Sonradan pişman olacağınız bölümü okumayın" diye konuştu.

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