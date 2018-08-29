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Bir kabusun ortasında: Siliniş

Bu kitap, en mutlu anın nasıl bir anda kabusa dönüştüğünün hikayesi…

Özel İçerik | 29.08.2018 - 17:31..
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Siliniş

Sıradan bir rehine kriziyle başlayan olaylar, gitgide derin bir hal almaya başlar. Hayatta kalma savaşı veren Jane, aslında karnındaki bebeğinin hayatını kurtarmanın derdindedir.

Siliniş - Tess Gerritsen

(Tess Gerritsen)

SİLİNİŞ

Jane Rizzoli, bir cinayet masası dedektifidir. Ancak bu kez kendini bir rehine krizinin yanlış tarafında bulur. Hamile olan Jane, en mutlu saatlerini geçirmesi gereken süreçte tam manasıyla bir kabusun içine düşer.

Kimliği belirsiz bir kadın morga ceset olarak getirilmiştir. Ancak torba açıldığında ceset gözlerini tıp uzmanı Maura Isles’e diker. Kadın hala yaşıyordur, hemen hastaneye yetiştirilir.

Her şey tuhaf zannedilirken durum daha da tuhaflaşır. Kadın, soğukkanlı bir şekilde güvenlik görevlisini öldürür ve Jane ile birlikte bütün hastaları rehin alır. Bu şiddet eğilimli, çaresiz ruh kimdir? Sıradan bir rehine krizinden çok daha derin bir olaya doğru sürüklendiklerini aşama aşama anlayacaklardır. Her şey Jane ile bu çılgın kadın arasında çözüme ulaşabilir. Tabii Jane hayatta kalabilirse…

Siliniş - Tess Gerritsen

Siliniş

Tess Gerritsen

Çev.: Selim Yeniçeri

Martı Yay.

S.: 464

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Damla Karakuş

[email protected]

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