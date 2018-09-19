Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Salı günü perde açacak Devlet Tiyatroları, Orhan Kemal'in "Üç Kağıtçı", Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey", Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" ile Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Yeni sezonda yerli ve yabancı 160 eseri tiyatroseverlere sunmayı hedefleyen Devlet Tiyatroları, Ankara'da 8 yeni oyun sahneleyecek.

ÜÇ YENİ OYUN SAHNELENECEK

Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu, "Tahtsız Kraliçe", "Kış Masalı", "Misafir", "Divane Ağaç", "Ben Anadolu", "Sevda Dolu Bir Yaz" ile "Suç ve Ceza" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Ankara'dan sonra en çok yeni oyuna yer verecek ikinci şehir olacak. "Hırçın Kız", "Radyum Kızları" ve "Kendi Gök Kubbemiz" İstanbul seyircisinin beğenisine sunulacak.

YENİ PROJELER

Devlet Tiyatroları, yeni sezonda ayrıca bazı projeleri de hayata geçirecek. 12 yerleşik bölgede ilk defa oynanacak 12 kadın yazarın eserini yine 12 kadın yönetmen sahneye taşıyacak.

Proje kapsamında üniversitelerin yazarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin eserleri de bu sezon sahneye koyulacak.

ANTİK TİYATROLARDA TÜRK MÜZİKALLERİ ÇALACAK

Türk müzikallerinin gösterimiyle ilgili çalışma yürüten Devlet Tiyatroları, gelecek sezon mayıs ayından itibaren Türk müzikallerini antik tiyatrolarda sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra geçen sezon gerçekleştirilen "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması da devam edecek.

Yeni tiyatro sezonunun biletleri, internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunulacak, perdeler 1 Temmuz 2019 tarihine kadar açık olacak.