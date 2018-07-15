15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

6Fransa-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri
Fransa ile Hırvatistan, bu akşam Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.
7Pendik'te 4 katlı binada yangın
4 katlı bir binada çıkan yangında, balkona çıkarak yardım çığlığı atan kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.
5İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor
Filistinli uzman ve analistler, İsrail’in muhtemel bir Filistin-İsrail barışı durumunda Ölü Deniz'i Filistin tarafına bırakmama gibi derin planları olduğunu öne sürdü.