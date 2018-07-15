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15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

Vatanları için hain darbecilere direnip yeniden doğuşu başlattılar.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 08:55..
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15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ

15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları

15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri

15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları ViDEO

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